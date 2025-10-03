Encuentran más de 500 piezas de la batalla de Gra

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La tercera campaña arqueológica de la batalla del Foc de Gra en Torrefeta i Florejcas, que se llevó a cabo entre el 22 y el 27 de septiembre, consiguió recuperar 541 objetos. La mayoría están relacionados con la batalla que tuvo lugar entre los pueblos de Gra, Sant Martí de la Morana y la Morana el 12 de junio de 1837, durante la primera guerra carlina. Según Jaume Moya, impulsor de la iniciativa, los hallazgos permitirán entender y estudiar las evoluciones de los ejércitos enfrentados, carlistas y liberales en una de las batallas campales más grandes del siglo XIX en Catalunya. Gorka Martín, de la universidad del País Vasco, dirigió los trabajos con un equipo de 12 personas y gracias al apoyo del ayuntamiento, el Museu de Guissona, el Fòrum l’Espitllera d’Estudis Segarrencs y la Fundació Cases i Llebot.