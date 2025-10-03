Freixinet estrena ciclo de Educación Infantil

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Riner estrenó este lunes el primer ciclo de Educación Infantil en la Escola Rural de Freixinet con 14 alumnos que van desde Infantil-1 (de 3 a 6 años) a Primaria (de 6 a 12). La implantación del nuevo ciclo ha implicado la reestructuración de la escuela donde se ha colocado la Llar d’Infants en un espacio ya existente de la planta baja. El edificio tiene dos plantas. En la baja se encuentra el aula de infantil la guardería, un distribuidor, una zona de servicios, un vestíbulo y un almacén. En la primera planta está el aula de Primaria, un área de servicios, un despacho y un aula exterior. El centro dispone de patio para el juego. Con el fin de acoger a los más pequeños se ha instalado un lavabo y una mesa de preparación de alimentos.

El alcalde, Joan Solà, indicó que en los últimos 15 años la pérdida de población ha sido preocupante, aunque la guardería es un incentivo para que las familias se queden”. Hasta ahora no se contaba con este servicio. El pasado año el ayuntamiento y Educación firmaron un convenio para facilitar la implantación del primer ciclo de educación infantil que permitirá escolarizar hasta 13 niños y niñas de 1 a 3 años.