Eth Conselh paralize ua tala d’arbes per possibles infraccions
Analise s’era enterpresa hèc a quèir exemplars non autorizadi a talar
Eth Conselh Generau d’Aran a ordenat era paralizacion d’un profitament forestau en bòsc public de Sèuva e Casteret, ena localitat de Les, en Baish Aran. Ac a hèt dauant dera sospita que poderien auer-se produsit irregularitats ena execucion des trabalhs amiadi endauant.
Era explotacion hustèra formaue part d’ua subasta includida en plan de profitaments forestaus dera Generalitat de Catalonha, adjudicada per subasta ara enterpresa Bioforestal Buscail SL. Tecnics deth Conselh Generau d’Aran estúdien ara s’era enterpresa a vulnerat es condicions deth contracte, ja sigue en tot incomplir eth compromís de neteja der airau de trabalh o ben en tot talar arbes que non se trapauen prealablaments mercadi coma aptes entà èster taladi. Era institucion aranesa assegurèc qu’eth materiau extrèt enquiath moment non arribe ne ara mitat deth permetut. En cas d’auer incompliments, non s’escarte aplicar ua sancion administrativa.
Era subasta se convoquèc damb un pressupòst base d’uns 55.000 èuros. Contemplaue eth profitament de 1.726 auets, senhaladi damb mèrques de pentura a 1,5 mètres deth solèr. Aguesti exemplars mercadi aurien d’èster taladi amassa damb es sues soques. En totau s’auie estipulat era extraccion deth bòsc de 2.365 mètres cubèrs de husta en ua superfícia forestau propèra as dètz ectarèes. Eth volum reau d’aguest profitament, damb husta damb valor comerciau, s’estimèc en 2.128 mètres cubèrs.
Conservacion des bòsqui
Cau remercar qu’aguesta actuacion responie a critèris silvicòles e sanitaris, damb er objectiu de milhorar era masa forestau en duèrsi punts dera Val d’Aran. En aguest sens, es trabalhs d’extraccion forment part deth plan de gestion des bòsqui aranesi, dessenhat tà mantier ua masa forestau sana e equilibrada, que crèish a un ritme propèr ath dètz per cent annau pr’amor, en part, dera reduccion dera activitat ramadèra extensiva ena zòna pendent es darrères decades.