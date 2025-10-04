Obras para consolidar el castillo de Alòs de Balaguer

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Diputación ha adjudicado los trabajos de consolidación del castillo, propiedad del ente provincial, por 201.120 euros a la firma B. Biosca SL. Está previsto consolidar la estructura de la antigua fortaleza para dar continuidad a las obras que se han ido llevando a cabo en esta fortificación en varias fases y dar un paso más para su restauración y recuperación. Ahora se hará una excavación de los niveles de cubierta del primer piso del edificio, en torno a la base de la torre, y también se llevará a cabo otra en el entorno de la fachada de acceso. Esta intervención podría permitir localizar la entrada del edificio principal del castillo de Alòs de Balaguer. Actualmente, las ruinas de este edificio presentan graves patologías estructurales y se prevé consoliar el eje central. Precisamente, el objetivo principal es evitar el deterioro de la torre, donde se hará un paso para acceder a ella para posibilitar su recuperación como mirador turístico.