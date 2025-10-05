‘Benvinguts a Pagès’ con una decena de actividades

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La decena edición de 'Benvinguts a Pagès La Festa comenzó ayer con las primeras visitas guiadas en toda Catalunya. Este año se han sumado a la iniciativa una decena de explotaciones y una treintena de alojamientos y restaurantes de las comarcas leridanas. Asimismo, se han programado una decena de actividades en granjas o bodegas como las que se hicieron ayer en la Granja Pifarré de l'Horta de Lleida, Cal Valls de Vilanova de Bellpuig y Mas Blanch i Jové en La Pobla de Cérvoles. La iniciativa tiene como objetivo que la ciudadanía conozca el origen de los alimentos y puedan conocer de cerca el trabajo que se lleva a cabo en las explotaciones y elaboradores. También tienen la oportunidad de comprar productos sin intermediarios. En el conjunto de Catalunya se suman a la iniciativa 80 explotaciones agrícolas y ganaderas, así como restaurantes, alojamientos, elaboradores y bodegas.

La página web benvingutsapages.cat es la herramienta para consultar los agentes participantes, las actividades por comarcas y facilita la gestión de las reservas, que continúan disponibles para la jornada de hoy. Las visitas tienen un precio de 2,5 euros para los mayores de 15 años (gratis para los más pequeños) y se destinan íntegramente a cubrir los gastos que asumen los payeses para tenerlo todo a punto en el fin de semana de puertas abiertas.