La coca de melocotón más larga del mundo: elaboran y reparten una de 50 metros en Alfarràs

Alfarràs consiguió este domingo un hito gastronómico con la elaboración de la coca de melocotón más larga del mundo en el marco de la Fira del Préssec. El Gremi de Forners de Lleida y voluntarios trabajaron durante varias horas para crear este dulce de 50 metros de longitud, que posteriormente fue degustado por los asistentes.

El alcalde, Joan Carles Garcia, destacó el éxito de la jornada, que superó todas las expectativas. “No esperábamos que la jornada fuera tan excelente, incluso nos hemos quedado cortos”, dijo. La elaboración de esta gigantesca coca se convirtió en el epicentro de la feria, atrayendo a vecinos y visitantes que no quisieron perderse la oportunidad de probar un pedazo de este dulce.

La Fira del Préssec siguió con un completo programa de actividades gastronómicas. La conocida cocinera de Tv3, Gessamí Caramés, ofreció un showcooking, en el que compartió recetas y consejos para sacar el máximo provecho del meloctón.