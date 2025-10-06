Nuevo proyecto musical de percusión con instrumentos reciclados

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Escola Municipal de Música Tàrrega ha empezado el curso 2025-2026 ofreciendo formación musical a un millar de alumnos. Además de los 295 alumnos matriculados en los cursos propios, una cifra similar a la de años anteriores, se suman unos 700 jóvenes de los centros educativos de la ciudad que se benefician de los proyectos comunitarios. Estas iniciativas conjuntas con el PEE están dirigidas a escolares de 5º y 6º de Primaria, de la escola Alba y, desde este año, a alumnos de 1º de ESO de los institutos. Así, se ha impulsado la creación del nuevo proyecto comunitario Batukada para formar a los jóvenes en el mundo de la percusión con instrumentos reciclados. El curso está impartido por el nuevo profesor Bernat Ferran. El director del centro, Joan Clavé, destacó “la importancia de los proyectos comunitarios para abrir el centro a nuevos alumnos y acercar la música a los jóvenes sin ningún tipo de barrera”. Otra novedad es la renovación del vestíbulo gracias a la intervención artística de dos alumnas de la Escola d’Art Ondara, Judit Sanmartí y Ariadna Verdugo, con el apoyo del consistorio. El mural está inspirado en conceptos como “la música y la tranquilidad”. El proyecto ha servido para mejorar la imagen del vestíbulo con una decoración más viva y alegre.

Una quincena de personas empezaron el pasado viernes la séptima edición del programa ‘Caminant, fem salut’ en Tàrrega, una iniciativa del Equip d’Atenció Primària (EAP) de Tàrrega y el Consell Esportiu de l’Urgell. El proyecto, programado para todo el curso escolar —de octubre a junio-, pone en valor la importancia de hacer salud caminando y promueve la actividad física como herramienta para mejorar el bienestar y las relaciones sociales. Se trata de caminatas guiadas de una hora de duración por el núcleo urbano y el entorno más próximo al municipio, organizadas una vez por semana, concretamente los viernes por la mañana.

El programa es abierto y gratuito para personas de todas las edades, ideal para quienes quieran iniciarse en el hábito de caminar, mantenerse en forma, respirar aire libre y conocer gente nueva. También se pretende fortalecer los lazos comunitarios, ya que la actividad crea un espacio cercano y ameno donde compartir experiencias y motivarse mutuamente.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Salut en Xarxa. Las inscripciones se realizan el mismo día de la actividad con el técnico que guía la actividad. Durante el curso escolar, cada sesión incluye entre 3 y 4 kilómetros de recorrido con calentamiento previo, caminata y estiramientos finales. Las salidas tienen lugar a las 10.15 horas desde el pabellón municipal de deportes.