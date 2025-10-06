Un conductor ebrio y drogado, arrestado por un accidente mortal ayer en Oliola

Un hombre de 36 años, de nacionalidad peruana y residente en Andorra, perdió la vida la madrugada del sábado al domingo tras un choque frontal ocurrido entre tres vehículos en la carretera L-313, entre Guissona y Ponts, en el término municipal de Oliola, en la Noguera. Los Mossos d'Esquadra detuvieron al conductor de uno de los vehículos implicados por dar positivo en las pruebas de alcoholemia y drogas, y está acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave.

El siniestro se registró a las 01.19 de la noche del sábado, cuando tres turismos colisionaron frontalmente por causas que todavía se están investigando. A raíz del impacto, C.M.M. murió en el acto, otra mujer resultó herida grave y dos hombres sufrieron lesiones de carácter menos grave.

Todos ellos fueron trasladados al hospital Arnau de Vilanova de Lleida por el SEM. El accidente obligó a cortar la carretera en ambos sentidos hasta las 04.53 horas, mientras que los equipos de emergencia trabajaron en la zona para dejar limpia la calzada y poder abrir la circulación de la vía.

En el operativo participaron cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers y cuatro ambulancias del SEM. Según el Servei Català de Trànsit, con este siniestro en Oliola, el número de víctimas mortales en las carreteras interurbanas de Catalunya asciende a 117 en lo que va de año, de las cuales casi el 45% son motoristas, peatones y ciclistas. Septiembre cerró con 15 fallecidos, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado.

Por otra parte, ayer por la tarde los Bombers intervinieron en un incidente en la carretera C-14, a la altura de Ribera d’Urgellet, en el Alt Urgell.

El aviso se recibió a las 17.50 horas alertando que un vehículo estaba ardiendo en medio de la calzada. El coche fue extinguido sin que se registraran personas heridas ni afectadas por el humo. Este incidente obligó a cortar la carretera C-14 en ambos sentidos de la marcha durante más de una hora y después se abrió un carril hasta que se limpió la zona afectada.

Fuentes de los Bombers explicaron que fueron los usuarios del vehículo los que alertaron al 112 del incendio. Todo apunta a un fallo mecánico como causa del incendio.