Cinco conductores imputados este año por siniestros mortales

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cinco conductores han sido detenidos o imputados este año en las comarcas de Lleida como presuntos autores de delitos de homicidio por imprudencia grave por causar accidentes con víctimas mortales. El último es el conductor que la madrugada del domingo se vio implicado en un siniestro mortal en la L-303 en Oliola, en la Noguera. El conductor arrestado, que también resultó herido, dio positivo en los tests de alcohol y drogas. Al parecer, 0,89 mg/l en la alcoholemia y positivo en cocaína. Fuentes policiales explicaron que quedó libre tras declarar ante los Mossos a la espera de que sea citado por el juzgado de guardia de Balaguer. En el siniestro falleció un conductor de Andorra de 36 años y hubo otros dos heridos, por lo que también está imputado por sendos delitos de lesiones.

Los otros imputados causaron accidentes mortales en Montferrer, Alfés, Balaguer y en Lleida — en un paso de peatones-. El único que ha ingresado en prisión es el de la capital de la Noguera.