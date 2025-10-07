Ganaderos recogen más de 1.200 vacas de la montaña de Llessui

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una treintena de ganaderos se reunieron el viernes en la montaña de Llessui para replegar las más de 1.200 vacas que han pasado el verano en este enclave. Todos, ganaderos del Sobirà, Jussà, Cerdanya, Ripollès, Solsonès y Berguedà, coincidieron en que este verano las vacas han podido pastar bien porque había mucha hierba. Los ganaderos se reparten la montaña y van agrupando las vacas para cargar cada uno a sus animales en los camiones.