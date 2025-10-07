Hallan plomo en el agua del colegio de un pueblo de Lleida y el consistorio lleva garrafas

El colegio Sant Isidre de Gimenells ha informado a las familias del alumnado sobre la detección de niveles de plomo superiores a los permitidos en el agua del centro educativo. Según una circular, el consistorio les informó que la última analítica de septiembre reveló la presencia de este metal, por lo que, hasta que la situación se resuelva, el ayuntamiento entregará garrafas de agua al colegio para rellenar las botellas reutilizables que los estudiantes llevan cada día.

Fuentes del colegio explicaron que en junio ya se habían detectado valores elevados de plomo en el agua, motivo por el que durante el verano se hicieron obras para sustituir alguna tubería. Sin embargo, los resultados de la nueva analítica confirmaron que los niveles siguen siendo superiores a los límites permitidos.

El alcalde de Gimenells, Dante Pérez (PP), confirmó que en las analíticas rutinarias de junio, que lleva a cabo la Diputación, ya se habían detectado registros de plomo “ligeramente superiores” a los permitidos en un tramo de tubería situado frente al colegio. “Se detectaron 16 microgramos por litro cuando lo permitido se sitúa en los 10”. Entonces se cambió un metro de la conducción afectada, aunque “los valores aún no se han normalizado”. Insistió que el problema se limita exclusivamente al colegio y no se han detectado incidencias en otras partes del pueblo.

Añadió que desde la empresa gestora, Aqualia, apuntaron que podría haber algun resto residual de plomo, aunque confían en que los niveles vayan disminuyendo. El grupo Som Poble, en la oposición en el ayuntamiento, pidió prudencia y más información para evitar alarmas innecesarias.