Hallan un murciélago en peligro de extinción en el parque del Cadí-Moixeró

Miembros del grupo de Investigación de Biodiversidad y Bioindicarores (BiBio) han capturado por primera vez en el parque natural del Cadí-Moixeró una especie de murciélago que se encuentra en peligro de extinción en Catalunya. Se trata de un ejemplar con muy pocas citas, la mayoría de ellas en la cordillera Prepirenaica y en cotas entre los 500 y los 1.000 metros. Según los investigadores, esta cita representa un récord de altura para la especie en la península Ibérica y es la segunda cita más alta en Europa. La captura confirma la gran diversidad de especies de murciélagos presentes en el parque del Cadí-Moixeró, donde actualmente ya existen 22 de las 29 especies presentes en Catalunya. Se descubrió el 17 de septiembre por encargo del parque para complementar el programa de seguimiento de murciélagos en Catalunya. Se capturaron y liberaron 150 ejemplares de 8 especies.