Interior ha cubierto solo un 33% de las peticiones de policías interinos

La bolsa de policías interinos que el departamento de Interior puso en marcha el pasado mes de febrero para cubrir bajas y vacances en las plantillas locales y evitar patrullajes en solitario apenas ha cubierto un tercio de las solicitudes formuladas por los ayuntamientos de la provincia de Lleida. Entre febrero y agosto, seis consistorios —Tremp, Agramunt, Balaguer, Les Borges Blanques, Mollerussa y Tàrrega— pidieron un total de 15 agentes, pero solo se asignaron cinco, resolviendo favorablemente el 33,3% de las peticiones.

La principal razón de esta baja cobertura, según fuentes del departamento, es la escasa presencia de personal interino disponible en la bolsa para la demarcación de Lleida. A diferencia de otras zonas de Catalunya, donde hay más aspirantes registrados, el número reducido de efectivos que pueden incorporarse de forma temporal limita la capacidad de respuesta. Interior subraya que la bolsa es “una herramienta más” para reforzar la seguridad municipal, pero no puede resolver por completo la falta de efectivos. Los datos revelan que Tremp y Agramunt solicitaron un agente y no recibieron ninguno; Balaguer pidió cuatro y obtuvo uno; Les Borges Blanques solicitó tres y recibió dos; Mollerussa pidió cinco y solo le fue asignado uno, y Tàrrega solicitó uno que sí se incorporó. Desde Interior confían en que la situación mejore cuando finalicen las oposiciones para acceder a los Mossos d’Esquadra.

Ayuntamientos convocan sus propias bolsas locales de agentes

� Ante las dificultades para cubrir plazas y suplir bajas médicas, algunos consistorios han optado por convocar sus propias bolsas locales de agentes. Mollerussa publicó ayer las bases para cubrir tres vacantes temporales de policía, mientras que Tremp hizo lo mismo este verano para cubrir dos plazas. En Lleida funcionan actualmente doce cuerpos de Policía Local —con más de 350 agentes repartidos entre comarcas del llano y del Pirineo—, pero la falta de personal interino sigue siendo un reto en el día a día de muchas localidades.