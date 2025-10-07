La acusada de matar a su hija en Coll de Naró era consciente de sus actos, según los psiquiatras

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La mujer acusada de matar a su hija de 6 años en noviembre del año pasado en Coll de Nargó tendría un trastorno de personalidad agravado y depresión recurrente que, sin embargo, no le afectan para comprender las consecuencias de sus actos. Así lo han determinado los psiquiatras que han elaborado los informes periciales, según informaron ayer medios andorranos. Cabe recordar que ambas eran vecinas de Sant Julià de Lòria, en el Príncipat. Por tanto, presumiblemente a la mujer no se aplicará la eximente completa de trastorno, lo que implicaría que fuera absuelta. El crimen será juzgado en la Audiencia de Lleida, presumiblemente con un jurado popular.

Cabe recordar que la investigada desapareció junto a su hija el jueves 7 de noviembre del año pasado. La mujer llamó a la escuela para decir que la pequeña estaba enferma. Posteriormente, ambas cogieron un autobús y se desplazaron hasta Coll de Nargó, donde llegaron a media mañana. Dos días después, la mujer acudió al Hotel Betriu de Coll de Nargó. Sus responsables alertaron a los Mossos d’Esquadra, que poco después hallaron el cuerpo sin vida de la menor. La mujer fue encarcelada en Ponent.

La niña murió por una sobredosis de fármacos, según determinó el informe toxicológico. De hecho, la vecina de Sant Julià de Lòria (Andorra) aseguró ante los Mossos d’Esquadra que había suministrado pastillas –sedantes– a su hija y que ella también se las había tomado para acabar con la vida de las dos. El informe corroboró que el fallecimiento fue por la “suma de medicamentos” que la madre administró a su hija. La mujer aseguró a los investigadores que no quería que su hija pasara lo mismo que había pasado ella, indicando así que le había suministrado fármacos “para salvarla”, lo que para los investigadores es claro indicio de que preparó el crimen. Podría ser imputada por asesinato.