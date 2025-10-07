SEGRE

Pillado abandonando a dos gatos cerca de Aigüestortes, en la Vall de Boí

Los Agents Rurals lo denunciaron por abandono de animales en una zona protegida y captura con trampas prohibidas

Imagen de uno de los felinos. - AGENTS RURALS

Los Agentes Rurales han denunciado a una persona que fue sorprendida cuando estaba abandonando dos gatos en el límite de la zona periférica del Aigüestorges, en La Vall de Boí. 

El infractror fue denunciado por abandono de animales en una zona protegida y captura con trampas prohibidas. La intervención fue llevada por el Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) en el marco de la vigilancia en los espacios naturales protegidos.

