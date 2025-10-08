Evitan un control de los Mossos en Alpicat y los acaban pillando con un kilo de hachís

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos jóvenes en Alpicat como presuntos autores de un delito contra la salud pública después de ser pillados con un kilo de hachís del que intentaron deshacerse lanzándolo por la ventana de su vehículo. Los detenidos, un chico de 25 años y una chica de 19, fueron interceptados el pasado lunes después de haber realizado una maniobra evasiva para evitar un control policial.

Los hechos sucedieron hacia las 15.45 horas cuando el vehículo sospechoso intentó eludir un control preventivo situado en la N-240. Al detectar la presencia policial, el conductor decidió no salir del A-2 para incorporarse a la N-240 y siguió circulando en dirección Zaragoza. Una patrulla de paisano inició inmediatamente un seguimiento discreto del vehículo mientras verificaba que el conductor tenía residencia en el mismo municipio de Alpicat, motivo por el cual se estableció un dispositivo en la entrada de la población.

Tal como habían previsto los agentes, poco después el vehículo se dirigió al pueblo y, al ver el control policial, el acompañante lanzó rápidamente una bolsa de plástico por la ventana. Los mosso recuperaron el objeto, que contenía aproximadamente 100 dosis de hachís con un peso total de un kilo. Este descubrimiento motivó la detención inmediata de los dos ocupantes del vehículo.

Antecedentes y disposición judicial

Según ha informado el cuerpo policial, uno de los detenidos cuenta con antecedentes previos, hecho que podría agravar su situación judicial. Está previsto que ambos pasen a disposición del juzgado de guardia de Lleida este miércoles.