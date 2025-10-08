Las víctimas de robos violentos mayores de 65 años en las calles de las comarcas de Lleida suben un 69%

Un total de 39 mayores de 65 años fueron víctimas de un robo con violencia e intimidación en la vía pública en las comarcas leridanas durante el año pasado. Así se desprende de los datos de victimizaciones publicados por el ministerio del Interior. Esta cifra, aunque pueda parecer pequeña, supuso un aumento del 69,6% respecto a 2023 y representan el 21% del total de leridanos que sufrieron un asalto violento en la calle en 2024. De hecho, esta franja de edad es la que registró un mayor aumento en este tipo de delitos, que alcanzó las 185 víctimas en toda la demarcación, un 22,5% más respecto al ejercicio anterior.

Le siguen los leridanos de 18 a 30 años, con 54 victimizaciones por robos con violencia en la vía pública, con un incremento cercano al 32%. Según los datos de Interior, en las comarcas leridanas otros 13 mayores de 65 años sufrieron robos con violencia en sus viviendas durante el año pasado, cuatro más que en 2023, y otros dos cuando se encontraban en un establecimiento. Por otra parte, 308 mayores de 65 años leridanos sufrieron un robo con fuerza en su domicilio y otros 661 fueron víctimas de hurto, con un incremento del 13%.

El balance del ministerio indica que el año pasado hubo 19.904 víctimas de delitos en las comarcas leridanas. De estas, el 13,3% eran mayores de 65 años, una franja de edad en la que se han incrementado las victimizaciones un 7,7%. Un aumento que fue mayor en el caso de las mujeres que en el de los hombres de esta generación.

En el caso de los malos tratos en el ámbito familiar, a pesar de que los cuerpos policiales indican que es un colectivo que tiende a no denunciar, el año pasado hubo 20 víctimas mayores de 65 años en Ponent, cinco más que en 2023. Además, cuatro denunciaron ser víctimas de maltrato familiar de forma habitual. En el ámbito de la violencia sexual, Interior señala que solo hubo un caso y 42 fueron víctimas de un delito de lesiones frente a las 39 de 2023.

Más de 700 mayores han sido víctimas de estafa en un año

Los mayores de 65 años que han sufrido una estafa han aumentado un 35% en los dos últimos años en las comarcas leridanas. Así lo indican las cifras de Interior: en 2024 hubo 717 leridanos de esta franja de edad víctimas de un fraude frente a los 531 de 2022. Las cifras no han dejado de crecer en los últimos años, también entre las ciberestafas.

Ante el aumento de las victimizaciones por fraude entre las personas mayores, los Mossos d’Esquadra recuperaron en marzo de 2023, tras el parón causado por la pandemia, las sesiones de teatro para difundir consejos de seguridad. No solo para evitar ser víctimas de estafas, sino también de otros delitos. El pasado marzo, hicieron la última iniciativa de este tipo en el Teatre de l'Escorxador de Lleida con más de 900 asistentes.