Un operario herido en un accidente laboral en una escuela de La Seu d’Urgell

Un operario que trabajaba en la construcción de un ascensor en la escuela de educación infantil y primaria Mossén Albert Vives de La Seu d'Urgell resultó ayer herido de diversa consideración al sufrir un accidente laboral. El hombre, de 52 años, fue trasladado en helicóptero medicalizado hasta el hospital universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Fuentes próximas explicaron que por causas que todavía se desconocen, el trabajador herido se precipitó de una altura de unos tres metros y como consecuencia padeció politraumatismos, pero que en ningún caso fueron de una importancia vital.

Según informó ayer la Dirección General de Emergencias, el aviso del suceso lo recibieron a las 15.44 horas. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas y posteriormente se incorporó el helicóptero, que aterrizó en la urbanización de la Horta del Valira, próxima al centro educativo. También colaboraron dos dotaciones de efectivos del parque de bomberos de La Seu d’Urgell y de los Mossos d’Esquadra. Desde Emergencias indicaron que el hombre fue encontrado consciente después de la caída y que no quedó atrapado por ninguna estructura.

El departamento de Educación está construyendo desde hace varias semanas un ascensor en el edificio principal de este centro educativo de primaria de la capital del Alt Urgell.

Salida de los alumnos

El accidente coincidió con la salida de los alumnos de la escuela. Los responsables del centro organizaron una salida escalonada de los menores de edad para evitar que las familias accedieran al interior de las instalaciones, como es habitual.