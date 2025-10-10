Denuncian el vertido de fangos en el río Cinca en Monzón

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Ecologistas en Acción ha denunciado a la empresa Carburos de Cinca por un vertido de fango en el río a su paso por Monzón al tratarse de un espacio protegido por la Red Natura 2000. La denuncia se ha remitido al Seprona, a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y al Gobierno de Aragón solicitando que se investiguen los hechos por si pueden constituir delito contra el medio ambiente. Según los ecologistas, el vertido ha contaminado el lecho de un brazo secundario del río en una extensión de más de 100 metros. El Cinca el afluente del Segre con el que confluye en el Aiguabarreig en La Granja. La CHE está investigando dicho vertido.