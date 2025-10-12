VedellaTast despacha más de 3.200 raciones en Alcarràs

La jornada atrajo a numeroso público de todas las edades, que agotó las tapas. - JORDI ECHEVARRIA

La quinta edición del VedellaTast de Alcarràs registró ayer una afluencia elevada con más de 3.275 raciones de ternera servidas y la totalidad de las tapas agotadas.

La jornada estuvo marcada por una gran afluencia de público tras el traslado del evento al Parque de la Vía de Alcarràs, un espacio de 4.750 m2 que facilitó un acceso más cómodo y permitió un mayor despliegue de actividades.

Los asistentes pudieron degustar una docena de tapas elaboradas con ternera de proximidad como fricandó, costilla al vino, carrillera con parmentier, lengua o pulled beef. La oferta gastronómica se completó con cuatro postres artesanos y con vinos y cavas de la DO Costers del Segre, proporcionados por las bodegas Analec, Boldú Viticultors, Coster del Sió y Matallonga. El evento ofreció junto con la propuesta culinaria una amplia programación lúdica y cultural que incluyó un showcooking en que Gessamí Caramés, cocinó una costilla de ternera a baja temperatura.

“Es un producto de primera categoría hecho desde casa y que hoy ha podido disfrutar toda la gente que se ha acercado al VedellaTast”, dijo Carles Ribot, presidente de ARB (Associació de Ramaders de Boví de Carn d’Alcarràs)