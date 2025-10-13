La Fira del Torró cierra con más ventas y las aulas casi al completo

La Fira de l’Ametlla de Vilagrassa fue reconocida con el título de XXIV Torronaire d’Honor por parte de los Menestrals del Torró d’Agramunt. - LAIA PEDRÓS

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La 36 edición de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Agramunt ha sido un éxito rotundo. La directora del certamen, Tamara Lombardo, hizo ayer un balance “muy positivo” por la gran afluencia de visitantes, especialmente, la tarde del sábado y ayer a mediodía. Los ‘torronaires’ también afirmaron que registraron muchas ventas, más incluso que en la pasada edición, que fue de récord.

En cuanto a las aulas del Gust, el Tast y la Xocolata i el Vi, el sábado colgaron el cartel de completo en todas las sesiones como también lo hicieron ayer las dos últimas mientras que la del Gust estuvo al 60% de su aforo (el más amplio, con un centenar de plazas) en dos sesiones.

Lombardo destacó que “la apuesta por programar actividades en diferentes espacios del pueblo ha hecho que los visitantes se hayan dispersado evitando grandes agrolmeraciones que pueden llegar a ser molestas para seleccionar los productos y hacer las compras”. También valoró “muy positivamente” los cuatro espectáculos de animación infantil programados en la plaza del Mercat que se ha consolidado como el espacio familiar junto a los juegos gigantes de madera.

Los torronaires reconocieron que los turrones clásicos volvieron a ser los más vendidos aunque coincidieron en que el público también apuesta cada vez mñas por saborear las novedades. En este sentido, una de las estrellas del certamen fue el turrón de Nocilla, una propuesta de Torrons Vicens, que durante los dos días del certamen lució con una barra gigante de 8 metros y un peso de 500 kg. También tuvieron demanda los turrones de chocolate Dubai, el de leche merengada y el de rosco de vino (no de roscón de vino, como publicamos ayer en estas páginas por error).

En cuanto al precio de los turrones, se ha incrementado un 5% respecto al año pasado por el aumento del coste de la materia prima, en especial de la almendra y la avellana.

Uno de los últimos actos del certamen fue la proclamación del XXIV Torronaire d’Honor, título que entregan los Menestrals del Torró d’Agramunt y que en esta ocasión recayó en la Fira de l’Ametlla de Vilagrassa por su difusión de la principal materia prima del turrón y por su colaboración con la feria de Agramunt. El certamen recibió ayer la visita del secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que destacó la potencia de la Fira del Torró y la capacidad de los torronaires para desestacionalizar el producto.