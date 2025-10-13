Más de 2.000 personas asisten a Lo Memefest

Publicado por SegreLaia Pedrós Creado: Actualizado:

Más de 2.000 personas han disfrutado de la séptima edición de Lo Memefest, el festival de humor de Ponent que se ha celebrado a Tàrrega entre el martes y el pasado sábado. La Associació Agrat, organizadora del festival, ha valorado muy positivamente esta edición, que “ha registrado un nuevo éxito de público y ha ofrecido una gran variedad de registros y una programación para todos los gustos”.

El Espai MerCAT registró un lleno absoluto el sábado en la Nit dels Monòlegs con Josep Català, Núria Soler, Àlex Martínez Vidal, Indicatiu, Miquel Ramon y Bárbara Martínez del Hoyo y la Memefesta con Cool Nenas, Ruïnosa y las strippers de Rahola y PD Freak&Do; Modgi colgó el cartel de entradas agotadas (500) el viernes en el Teatre Ateneu, y se registró una destacada afluencia de público (unos 70 espectadores) a la proyección de los tres capítulos de The Office en los Cinemes Majèstic.

El resto de propuestas gratuitas también fueron muy bien recibidas como la exposición Caricaturistes de profesió, que permanecerá abierta en la Sala Marsà hasta el 19 de octubre, y la posterior charla de humor gráfico con cinco especialistas en la materia como KAP, Maria Picassó, Ivan Mata, Ernesto Priego Martín y David G. Vivancos.

El show Improssibles organizado con Cruma registró el miércoles una gran afluencia con más de un centenar de espectadores en el Espai MerCAT en una divertida noche de improvisaciones protagonizada por nueve intérpretes locales que participaron, previamente, en un curso a cargo del profesor de Oriol Vázquez.

El jueves, más de 300 alumnos de 4º de ESO, UEC y PFI de los institutos de Tàrrega siguieron con gran interés la obra de teatro Divina de la mort de cia. Facòf, sobre violencias estéticas, en una acción conjunta con Quàlia, Ocell de Foc Ponent y el Pla Educatiu d’Entorn del ayuntamiento de Tàrrega. Por la noche, una cincuentena de jóvenes participaron en el primer salón Mem en La Soll y más de un centenar de personas llenaron el local de la Societat Ateneu durante el show Actes de presència con Norbert Palazón y Àlex Vila.

El viernes, Godai Garcia presentó su libro Coses que creixen junto a la ilustradora Bruna Dinarès ante una cuarentena de asistentes, y la cena McTrepat contó con la presencia de los 140 Memecenes que colaboran con el festival.

Uno de los actos más ilustrados tuvo lugar el sábado con la tertulia-vermut sobre humor y literatura con Empar Moliner, Uriol Gilibets, Ramon Pardina, Carlota Rubio y Marina Rúbies.

La Asociación Agrat, organizadora de Lo Memefest, hace una valoración muy positiva de la calidad del festival, que se ha convertido en uno de los certámenes de referencia del humor en el país. La organización quiere agradecer la labor de todos los colaboradores, artistas, técnicos, voluntarios y memecenas que han hecho posible el éxito un año más.

Lo Memefest cuenta con el apoyo del ayuntamiento de Tàrrega y el IEI.