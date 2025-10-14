Detenido en Arbeca un ladrón de casas de personas mayores y segundas residencias

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes a un hombre de 27 años como presunto autor de ocho robos con fuerza en Arbeca –seis de ellos en domicilios y dos en almacenes–.

La detención es fruto de una investigación policial iniciada a principios de agosto a raíz de una serie de robos en este municipio de Les Garrigues. La madrugada de 4 al 5 de agosto se produjeron los dos robos iniciales y posteriormente se repitieron hechos similares hasta el último ocurrido el pasado 3 de octubre. Todo apuntaba a que el autor tendría relación con la población ya que muchos de los domicilios violentados eran de personas mayores que actualmente no residían o segundas residencias.

Según ha explicado la policía catalana, del interior de los domicilios o almacenes se llevaban todo tipo de objetos, no se limitaban a objetos de valor, también alimentos o materiales perecederos e, incluso, de uno de los domicilios se llevaron tubo de cobre de la instalación de calefacción.

A mediados de septiembre, en uno de los robos, los denunciantes aportaron imágenes que apuntaban a un vecino de la población. Resultó que, además, una patrulla que hacía controles preventivos de chatarra lo identificó después de vender tubo de cobre en un centro de reciclaje.

La Unidad de Investigación de Mollerussa focalizó la investigación en esta persona recopilando más indicios que lo relacionarían con el resto de robos. Finalmente, el viernes pasado los mossos lo detuvieron como presunto autor de dos robos con fuerza en dos almacenes y seis en domicilios, uno de ellos en grado de tentativa.

El detenido, con antecedentes, pasó el sábado a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.