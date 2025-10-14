Más de la mitad de los tejados de los polígonos de Lleida son de uralita

Las comarcas de Lleida tienen un total de 122 polígonos industriales de los que 79 todavía mantienen tejados construidos con amianto, un material contaminante muy utilizado en la construcción a finales del siglo pasado y nocivo para la salud. Representa más de un 64% de las construcciones. Así se desprende del Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant 2023-2032, elaborado con el respaldo del Institut Cartogràfic de Catalunya. En Lleida ciudad hay 12 polígonos de los que 5 todavía tienen cubiertas de uralita, lo que representa un total de 132 tejados con este material, según el balance de la Generalitat. En Ponent, los polígonos tienen 563 tejados con este componente.

Tàrrega tiene amianto en todos sus polígonos industriales, 5 en total, con 52 cubiertas tóxicas. Cervera tiene 3 de sus seis áreas industriales afectadas con 27 tejados de fibrocemento. Por lo que respecta a Mollerussa, hasta 16 tejados en cinco polígonos estarían afectados, y en el municipio de al lado, Golmés, 27 tejados de 3 de sus 4 polígonos están construidos con este material contaminante. Balaguer tiene 27 tejados de uralita en 2 de sus 4 polígonos y La Seu d’Urgell 11 en los tejados de sus dos áreas industriales.

El Pont de Suert tiene afectado su polígono y Tremp, una de sus dos áreas industriales. En la capital de Les Garrigues en uno de sus dos polígonos hay 4 cubiertas con fribrocemento. En Catalunya, según estos cálculos, el 70% de los polígonos tiene tejados de uralita.

Nueve localidades tienen polígonos industriales libres de este material. Son Vielha, Sort, Artesa de Lleida, La Sentiu de Sió, Térmens, Alpicat, Artesa de Segre, Arbeca y L’Albi. Según la normativa de la Generalitat, este material tiene que estar eliminado de todas las construcciones donde esté degradado antes de 2032. En Lleida, además de los tejados de uralita muchas conducciones de agua potable son de fibrocemento. Los ayuntamientos trabajan para eliminar este tipo de tuberías.