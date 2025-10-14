Muere un peatón atropellado por un turismo en la A-14 en Almenar

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un vecino de Menàrguens de 56 años murió el domingo por la noche al ser atropellado en la autovía A-14 a su paso por Almenar, según informó ayer el Servei Català de Trànsit. Los Mossos d’Esquadra recibieron a las 20.52 horas el aviso de un accidente en el kilómetro 14,9 de la A-14. Por causas que se investigan, un turismo atropelló mortalmente a un peatón. La víctima es L.U., de 56 años y vecino de Menàrguens.

Al lugar del siniestro acudieron cuatro patrullas de los Mossos d’Esquadra, una dotación de los Bomberos de la Generalitat y tres del equipo de apoyo psicológico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El Àrea Regional de Trànsit de los Mossos en Lleida se ha hecho cargo de la investigación. Cabe recordar que los peatones tienen prohibida la circulación por las autovías y las autopistas.

Un total de 25 personas han fallecido en accidentes de tráfico en lo que llevamos de año en Lleida, cuatro más que en el mismo período del año pasado. Además, el del domingo es el segundo siniestro mortal de octubre tras el que hubo el pasado 5 en la L-303 en Oliola. Falleció un vecino de Andorra de 36 años y los Mossos arrestaron a uno de los conductores implicados en el siniestro por dar positivo en las pruebas de alcoholemia y drogas, y está acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave.

A nivel de Catalunya, un total de 120 personas han perdido la vida en accidentes en las vías interurbanas, según Trànsit. Casi el 45% de estas muertes corresponden a colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas). Septiembre se cerró con 15 víctimas mortales, casi el doble que en el mismo período de 2024.

Por otra parte, ayer hubo un herido en un siniestro entre un coche y una grúa en la LL-11 en Lleida y dos turismos y un camión chocaron en la A-2 en Cervera, lo que generó retenciones.