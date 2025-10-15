Castellnou y Vilanova exhiben su patrimonio

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Pla d’Urgell vivió un fin de semana lleno de actividades culturales en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, con propuestas destacadas en Castellnou de Seana y Vilanova de Bellpuig que pusieron en valor la riqueza histórica y artística de la comarca. En Castellnou de Seana, los participantes disfrutaron de una mañana que permitió redescubrir espacios como la iglesia de Sant Joan Baptista o el edificio consistorial, bajo la guía de los historiadores Joan Yeguas y Josep Maria Cabau. La iniciativa, organizada por el Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, se cerró con la apertura de la Casa del Metge, un espacio destinado a servicios y actividades culturales.

Por otra parte, en Vilanova de Bellpuig la historiadora Alba Blanch Font condujo una visita guiada centrada en la iglesia. Blanch detalló las diferentes fases constructivas del templo, desde el siglo XII hasta la actualidad, destacando el retablo gótico de la Verge del Lliri, una pieza del siglo XV estudiada por el historiador Alberto Velasco.

La actividad también incluyó una exposición de fotografías históricas que repasaban la evolución de la iglesia durante los últimos cien años.

Jornades d’Estudis

El municipio de Castellnou de Seana volverá a ser uno de los epicentros de la cultura comarcal con la celebración de las decimosextas Jornadas de Estudios sobre el Pla d’Urgell, organizadas por Mascançà.Durante la jornada matinal, prevista para el próximo sábado por la mañana, quince investigadores de toda Catalunya presentarán trece estudios sobre temas tan diversos como la historia, la arquitectura, la genealogía, la biología, la enseñanza o la literatura.Las jornadas comenzarán a las nueve de la mañana en el Casalet con la ponencia inaugural del periodista Jordi Bonilla, dedicada al análisis de la programación musical en el Pla d’Urgell. Entre las comunicaciones destacan las aportaciones del historiador Joan Yeguas sobre el arte y la arquitectura de Castellnou, municipio que acoge este año esta iniciativa.