Acusan a los Agents Rurals de negligencia por entregar una perra con signos de maltrato a su titular en la Noguera

La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha denunciado el caso de una perra que fue encontrada en la Sentiu de Sió (Noguera) con claros signos de maltrato y abandono y que acabó muriendo dos días después de que los Agents Rurals la devolvieran a su propietario. Los hechos pasaron el 30 de septiembre y la entidad acusa los Agents Rurals de actuar con "negligencia" con el "beneplácito" del Ayuntamiento de la Sentiu de Sió por haber entregado el animal a su titular a pesar de su "estado crítico" y la existencia de "claros indicios de un presunto delito de maltrato animal". Ante eso, FAADA presentará una denuncia contra los responsables del animal y las administraciones involucradas en el caso.

Según ha explicado la entidad FAADA, el animal fue encontrado el martes 30 de septiembre en "estado crítico" con signos de debilidad, desnutrición y múltiples heridas en las orejas, morro, cuerpo y extremidades.

Las personas que localizaron a la perra alertaron al ayuntamiento del municipio y a los Agents Rurals, los cuales comprobaron que el perro estaba identificado con microchip. Los agentes contactaron con la persona que figuraba de titular, la cual explicó que había entregado el animal a una tercera persona en 2023 y que desconocía el estado actual.

La propietaria de la perra reclamó el animal y los Agents Rurals se la volvieron. Desde FAADA critican la actuación de los Agents Rurals, ya que consideran que ante "un posible delito de maltrato animal", la perra se tenía que haber quedado bajo custodia de la administración para garantizar su protección y recibir la atención veterinaria pertinente. El animal murió dos días después.

Los Agents Rurals le harán una necropsia

Desde el cuerpo de Agents Rurals han explicado que retornaron el animal a su propietaria, ya que esta se ofreció a llevarlo a un veterinario con el objetivo de agilizar la asistencia médica. También han indicado que acordaron con la titular que los agentes harían seguimiento del caso.

De hecho, Agents Rurals destacan que la propietaria llevó la perra al centro veterinario el mismo 30 de septiembre, donde los profesionales le detectaron leishmaniasis y le pusieron un tratamiento. Sin embargo, el animal murió la madrugada el 2 de octubre y ahora los agentes han decomisado el cadáver para poder realizarle una necropsia, que determinará la causa de la muerte.

Los Agents Rurals mantienen la investigación abierta y han abierto diligencias penales para determinar si los hechos pueden ser constitutivos de un delito penal.