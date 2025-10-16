El consistorio transforma el centro para dar más espacio a los peatones

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Las obras de mejora del centro de Alcarràs avanzan a buen ritmo. Son actuaciones para transformar diferentes espacios de la villa como son la plaza de l’Eglésia, la plaza Francesc Macià, la plaza Quelet y la calle Doctor Castells. En la plaza de l’Església están prácticamente finalizadas, ya que solo queda colocar jardineras y plantar flores y una encina. La plaza de Francesc Macià, conocida popularmente como plaza del Triangle, ya se encuentra casi terminada con la instalación de los juegos infantiles, únicamente falta plantar árboles en una época favorable para su crecimiento. Paralelamente, ya han comenzado las actuaciones en la calle Doctor Castells y, en breve, empezarán las actuaciones en la plaza Quelet. Estas intervenciones se enmarcan en el proyecto de mejora de la movilidad en el centro de Alcarràs, con un presupuesto de 374.732,93€ y una subvención de 300.000€ del departamento de Territorio.

Según el alcalde, Jordi Castany, “este proyecto es una apuesta firme por un centro de Alcarràs más amable, sostenible y pensado para las personas. Estamos recuperando espacios para el peatón y mejorando la calidad urbana, haciendo que nuestro pueblo sea más accesible, seguro y agradable para todos”. El objetivo principal es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a la movilidad, integrando estrategias que favorezcan los desplazamientos a pie, en bicicleta, con vehículos eléctricos o de movilidad personal. El proyecto contempla la recuperación del uso peatonal de tres plazas del centro de la villa, la plaza de la Iglesia, la plaza Quelet y la plaza Francesc Macià, con el fin de mejorar su seguridad y la calidad urbana, lo que ha comportado la eliminación de las plazas de aparcamiento existentes. También incluye una nueva ordenanza de aparcamiento en el centro, que introduce zonas de alta rotación con estancias de 45 minutos, zonas de baja rotación con estancias de 90 minutos y zonas sin limitación horaria. Esta medida multiplica por cinco la oferta actual de plazas de alta y baja rotación, permitiendo una rotación más ágil y, al mismo tiempo, desplazar los aparcamientos de larga duración fuera del núcleo, con la creación de un nuevo espacio en el sur de la avenida Catalunya. El teniente de alcalde, Gerard Companys, destacó que “con esta nueva ordenanza y la redistribución de los espacios de aparcamiento, conseguiremos un centro mucho más funcional y dinámico, donde la movilidad sea más eficiente y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía”. Al mismo tiempo, se están ejecutando plataformas únicas y ampliaciones de aceras en las calles Doctor Castells, Avenida Catalunya, Joan XXIII y Doctor Barraquer para favorecer la movilidad a pie y mejorar la seguridad. La actuación también reduce la velocidad máxima en toda el área del centro a 20 km/h, lo que permite compatibilizar la circulación de vehículos con bicicletas y vehículos de movilidad personal. Además, el proyecto contempla la colocación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el Parc de la Via. El consistorio prepara una jornada informativa abierta a toda la ciudadanía.