Escuela con calefactores en invierno

Publicado por Maria Molina

Los alumnos de la escuela Antònia Simó de Almacelles, ubicada en la plaza de l’Ensenyança, tendrán que afrontar el invierno con radiadores eléctricos en sus clases, ya que las obras para construir una caldera de gas se han demorado debido a que los técnicos municipales y la secretaria emitieron informe desfavorable a la intervención, lo que ha impedido a la conselleria de Educación comenzarlas. El veto se remonta a la época en la que Joan Bosch, de Pacte Local, era alcalde, antes de que dimitiera en mayo de este año al quedar en minoría y ser relevado en el cargo al mes siguiente por Vanesa Olivart, de Junts. La razón esgrimida por los técnicos es que el inmueble carece de licencia de actividades, es decir, el permiso que se otorga cuando el edificio cumple todas las normas de seguridad (contra incendios o inundaciones). Según los Comuns, en la oposición, se podría haber hecho una autorización excepcional urgente para permitir el comienzo de la reforma condicionada a su ejecución por fases con el compromiso de legalización global posterior. Por todas estas razones, la caldera no podrá entrar en funcionamiento en el curso 2025-2026, lo que ha motivado las quejas de familias con niños en el centro.

Permisos

Finalmente, el ayuntamiento dio hace pocas semanas permisos excepcionales y Educación podrá comenzar las obras, si bien no estarán sujetas a los plazos establecidos, según explicó el delegado de Educación, Rubén Mansilla. Por su parte, el consistorio trabaja para dar más potencia a la instalación eléctrica del centro para que los radiadores puedan funcionar sin problemas en todas las aulas durante los meses de invierno y no se produzcan cortes en el suministro. Olivart indicó que la gran mayoría de las antiguas escuelas no tienen esta licencia de actividades, ya que son construcciones viejas y el departamento de Educación no tiene fondos suficientes para abordar la reforma de todos los centros con esta problemática.

La escuela Antònia Simó está dividida en dos centros, el que está en la plaza de l’Ensenyança y el que se ubica en el Tossal de la Creu.

Por otra parte, en el centro de la escuela en El Tossal, que acoge los cursos de Primaria, también estaba previsto cambiar la calefacción de gasóleo a gas, pero la intervención también se ha demorado por estas mismas razones. En este caso, se instalará un depósito de gasóleo provisional, ya que se retiró el que había, que era antiguo.

Según algunas familias que han expresado su malestar, una de las principales causas que ha generado las demoras de las obras en el sistema de calefacción de ambos centros educativos es la inestabilidad política en el consistorio, con diversas crisis durante este año que forzaron la dimisión del anterior alcalde, Joan Bosch, y que han acabado con un gobierno en minoría de Junts y ERC tras la salida del equipo de gobierno del PSC.

En el colegio Antònia Simó estudian casi 600 niños y niñas y tiene matrícula abierta para la incorporación de nuevos alumnos durante el curso escolar. Están divididos en dos edificios, el de la plaza de la Ensenyança, donde están los niños y niñas de infantil (I-3, I-4 e I-5), y el del Tossal, que acoge Primaria, con alumnos de 6 a 12 años.

Desprendimientos

Cabe recodar que en abril de 2024 se registraron desprendimientos en la escuela de la plaza de l’Ensenyança y que también hubo problemas de hundimiento en el suelo. Se trata de un edificio antiguo que precisa de reformas aunque tanto la conselleria como el ayuntamiento han emitido informes favorables de que es seguro.