Núcleo zoológico para controlar la fauna

El aeropuerto de Lleida-Alguaire avanza en la creación de un núcleo zoológico destinado al control de la fauna mediante técnicas de cetrería. El proyecto contempla la construcción de un conjunto de módulos industrializados y elementos prefabricados adaptados al terreno. El objetivo es garantizar un espacio adecuado para el alojamiento y protección de las aves utilizadas en el control de fauna, así como de otros animales como hurones, perros y ejemplares capturados o en recuperación. El núcleo se divide en dos zonas: una ya operativa, situada frente al edificio de bomberos, y otra en desarrollo, ubicada entre dicho edificio y la pista. Esta segunda zona incluirá un edificio con diversas jaulas, un almacén, una zona de cuarentena y un estercolero. El proyecto, impulsado por Aeroports de Catalunya prevé una inversión de 200.000 euros. Actualmente, el aeropuerto ya cuenta con doce aves rapaces, once halcones y un águila.