Inquietud en la Noguera tras llegar a Vallfogona mil reses de Girona con dermatosis para poder ser incineradas

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Más de un millar de reses sacrificadas al detectarse en sus granjas contagios de dermatosis nodular han sido trasladados en los últimos diez días a las instalaciones de Grefacsa en Vallfogona de Balaguer para destruir sus cadáveres mediante incineración, una medida que ha provocado inquietud tanto en la Noguera, donde el ganado bovino es uno de los puntales de la ganadería, como en el amplio itinerario que recorren esos restos, que supera los 270 km entre el noreste de Girona y la localidad leridana.

El último censo ganadero, de 2020, contabilizaba 47.814 cabezas de ganado bovino en la Noguera, una cabaña cuyo volumen únicamente superan tres comarcas catalanas: el Segrià (103.535), Osona (72.669) y Aran (52.675).

“La preocupación del sector es lógica, aunque el departamento de Agricultura insista en que el riesgo es mínimo”, señala Raquel Serrat, coordinadora de la organización agraria UP (Unió de Pagesos).

Esa inquietud por la exposición al contagio de un sector clave en la economía de la zona llega al ámbito institucional. La conselleria que dirige Òscar Ordeig ha citado para hoy a los alcaldes de la comarca para tratar de infundir tranquilidad con la explicacin del dispositivo de prevención.

El envío de cadáveres de reses bovinas a Vallfogona empezó a principios de la semana pasada, cuando se produjeron los primeros sacrificios en las granjas en las que se detectaron contagios, que ya son nueve, todas ellas en Girona. La cifra de sacrificios supera el millar, ya que la normativa obliga a matar a todos los animales de las cuadras donde hay positivos, además de inmovilizar a los situados en un radio de 50 km.

“Es lógico que haya inquietud”, señalaron fuentes de Agricultura, que destacaron que las instalaciones de Grefacsa son las únicas de Catalunya que ofrecen una incineración segura. “Es la planta que da más garantías de bioseguridad”, anotaron. Sostuvieron que el dispositivo de traslado y destrucción reduce prácticamente a cero la posibilidad de contagios, que se producen por picaduras de insectos.

Tanto los camiones como los cadáveres se desinfectan varias veces durante el transporte y una vez en la factoría los cuerpos se trasladan a espacios compactos para trocearlos e incinerarlos.

“No vemos muy lógico que los cadáveres recorran una ruta por la Catalunya central”, indicó Serrat, quien anotó que con el dispositivo elegido “hay riesgo, y eso provoca malestar en el sector ganadero”.

“La gestión del departamento pone de manifiesto una clara improvisación. No hay nada previsto ni preparado, por ejemplo, para la destrucción de las deyecciones y el pienso de las granjas con positivos”, explicó.

Los focos se van acercando al norte de la demarcación de Lleida

La evolución de los focos de dermatosis en Francia se acercan al Pirineo de Lleida. Fuentes del sector agrario apuntaron a la detección de positivos cerca de Prades, algo que, de confirmarse, llevaría a habilitar un área de seguridad transfronteriza que incluiría áreas de la Garrotxa y el Ripollès. Esta última limita con la Cerdanya y solo el Berguedà la separa del Solsonès y el Alt Urgell. El Gobierno central espera recibir en unos días medio millón de dosis de vacunas contra la dermatosis nodular, de las que 130.000 serían remitidas a la Generalitat. El plan de vacunación contempla inoculársela a los animales ubicados en un radio de 50 km de los focos y en una corona de 20 más.