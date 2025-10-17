Las mujeres de los entornos rurales reclaman que se escuche más su voz

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Guissona celebró este miércoles el Dia de les Dones Rurals con un encuentro para dar voz y reconocer a las mujeres del territorio, que reunió a un centenar de personas en la Sala Galeria del Ateneu. El acto, conducido por la periodista Glòria Sala, contó con la participación de tres mujeres con diferentes realidades que explicaron sus experiencias: Neus Mangues, agricultora y ganadera de Vilamajó; Marina Costafreda, veterinaria de Guissona, y Núria Magrans, activista social, exalcaldesa de Torrefeta y Florejacs y que fue la primera mujer que ocupó el cargo de gerente del consell comarcal de la Segarra.

Las tres coincidieron en que desde sus ámbitos, la mayoría de ellos tradicionalmente masculinizados, han tenido que dedicar el doble de esfuerzo y tiempo que los hombres para llegar a los mismos puestos o demostrar su valía. “Pero el solo hecho de estar ahí ya es revolucionario”, comentaba Costafreda. En este sentido, Magrans reclamó que se reactivara el grupo de Dones Transformadores de Lleida para que las mujeres de los entornos rurales tengan voz y sean escuchadas por las administraciones a la hora de legislar, ya que sus necesidades son diferentes. Con todo, se mostraron optimistas: “Poco a poco las cosas van cambiando”, explicó Mangues.

Durante la jornada, que terminó con un debate abierto con los asistentes, también pusieron sobre la mesa algunos de los retos a los que el mundo rural tiene que hacer frente, como facilitar el acceso a la vivienda, mejorar el transporte o las conexiones de telefonía móvil e internet para tener igualdad de oportunidades y evitar así la despoblación.