Reclaman al Govern financiar el transporte escolar posobligatorio

El pleno de la Diputación aprobó ayer el plan de inversiones cuadrienal 2026-2029, dotado con 53,3 millones para dar contininuidad a los proyectos iniciados en 2025, establecer un marco para la gestión de futuras inversiones y optimizar la planificación económica de la institución, según explicó el diputado de Finanzas, Marc Baró. El pleno aprobó el plan de cooperación comarcal para sufragar los gastos de transporte y comedor escolar no obligatorio del curso 2024-2025, con una inversión de 647.608 euros. Se aprobó por unanimidad una moción presentada por Junts-Impulsem que reclama a la Generalitat financiar el transporte escolar gratuito para los estudiantes de Bachillerato y FP. El jefe de la oposición, Jaume Ars, defendió la propuesta argumentando que “estudiar no debe depender del código postal ni de la parada del autobús”. La vicepresidenta de la Diputación y portavoz de Ara Pacte Local, Rosa Pujol, apoyó la moción, aunque advirtió que su aplicación requiere incluir el gasto en los presupuestos de la Generalitat de 2026. Pidió a los grupos representados en la Diputación que presionen a sus partidos para facilitar la aprobación de las cuentas de la administración autonómica, que actualmente parecen tener pocas posibilidades de prosperar. También se aprobó una moción del PP relativa al SOC y la despoblación. Por otra parte, el portavoz de Junts-Impulsem, Manel Solé, alertó sobre la falta de interventores y secretarios en varios ayuntamientos pequeños, lo que bloquea su funcionamiento. Pidió a la Diputación y consells comarcales buscar soluciones temporales y estudiar modelos de otras provincias para garantizar la asistencia legal y administrativa a los municipios.