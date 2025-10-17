Un vecino de Rosselló mata a posta a una vaquilla en un encierro

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Valladolid ha imputado a un vecino de Rosselló de 39 años por matar a posta con su quad a una vaquilla en un encierro celebrado en Bolaños de Campos el pasado 3 de octubre. Ha sido denunciado penalmente como presunto autor de un delito contra los animales.

La Guardia Civil tuvo conocimiento del caso por una llamada del Delegado Gubernativo del festejo taurino Encierro de Campo, que tuvo lugar la tarde del 3 de octubre de Bolaños de Campos. Explicó que una de las reses utilizada en el festejo había sido atropellada por un quad causándole la muerte. Seguidamente se abrió una investigación ya que podía suponer un delito contra los animales. Ocurrió cuando se soltó a la primera de las dos vaquillas que formaban parte del encierro de campo, de nombre Grajilla, cuando esta se salió del recinto improvisado que habían formado los participantes con sus vehículos. En ese momento, uno de ellos que iba en quad embistió al animal pasándole con el vehículo por encima y causándole la muerte en el acto. La persona que conducía el quad intentó abandonar del lugar pero vecinos lograron identificarle.

Por el perjuicio causado, el alcalde de la localidad y el ganadero que organizaba el festejo denunciaron lo ocurrido en el cuartel de Medina de Rioseco (Valladolid). Además, el Partido Animalista Pacma denunció públicamente el caso y exigió “una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades por lo sucedido”. La Guardia Civil acabó imputando al vecino de Rosselló de 39 años como autor de un delito contra los animales.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Valladolid (Urbanismo y Medio Ambiente). El delito contra los animales —artículo 340 bis del Código Penal— prevé penas de prisión que van de los seis a los 18 meses o multas de 18 a 24 meses. También ha sido remitida a la jefatura de Tráfico de Valladolid una denuncia por tener caducada la ITV cuando ocurrieron los hechos.