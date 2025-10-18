Alertan de la irrupción de animales en la C-12 en Àger

El tramo de la C-12 que atraviesa el pueblo de Fontdepou, en el municipio de Àger, se ha convertido en un punto crítico para la seguridad vial debido a la alta siniestralidad asociada a la presencia de fauna salvaje en la calzada. Son muchos los usuarios de esta vía que alertan de los numerosos accidentes que se registran en este tramo y en el que va de Àger a Terradets. Según los datos proporcionados por el Servei Català de Trànsit, entre los puntos kilométricos 188 y 198 de la C-12 se han registrado accidentes mortales en 2010 y 2018, así como accidentes con víctimas en varios años, incluyendo 2015, 2017, 2019, 2022, 2023 y 2024. Estos accidentes se han saldado con un total de 12 víctimas, entre fallecidos y heridos graves, y 28 heridos leves.

Fuentes de los agentes rurales indicaron que los animales más involucrados en estos accidentes son los corzos y los jabalíes. Aunque la temporada de caza, que ha comenzado este otoño, podría reducir la presencia de estos animales en la carretera, la alcaldesa de Àger, Mireia Burgués, señaló que la situación sigue siendo “preocupante”. “Aunque la caza puede disminuir su número, los animales siguen cruzando la vía y poniendo en riesgo la seguridad de los conductores”, dijo. Asimismo, según los Rurales, los accidentes causados por la irrupción de animales, sobre todo de jabalíes, aumentan de cara al otoño. La siniestralidad en la C-12 no es un caso aislado. En las comarcas de Lleida, los accidentes causados por fauna salvaje han aumentado significativamente en la última década. El año pasado se registraron 883 accidentes en las comarcas leridanas provocados por fauna salvaje como jabalíes o corzos. Una cifra superior a la de 2023, cuando hubo 802. Precisamente la Noguera fue la comarca catalana que registró más accidentes de este tipo el año pasado, con un total de 224, seguida del Segrià, con 197. En el conjunto de Catalunya, según los datos aportados a la conselleria de Agricultura por los Mossos, hubo 3.638 accidentes provocados por animales.

La alcaldesa de Àger y usuarios apuntaron la posibilidad de llevar a cabo alguna actuación para reducir estos siniestros en la carretera. La conselleria de Agricultura avanzó que está preparando un proyecto para instalar tres puntos con un sistema de detección de animales en la vía en la provincia de Lleida.