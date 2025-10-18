Bajan a caballo 450 vacas de la montaña de Tor

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Con la llegada del otoño, los ganaderos suben a la montaña para recoger a sus animales y evitar que les sorprenda la nieve. En Tor, en el Sobirà, cerca de 450 animales, entre vacas y caballos, han pasado el verano en pastos de alta montaña. Las vacas son las primeras en bajar, y en Tor los hermanos Lázaro y Pablo Moreno, ganaderos y expertos jinetes, las guían a caballo para agilizar la tarea. Los reses, dispersos en pequeños rebaños, fueron primero reunidos. Los Moreno recorrieron cada rincón de la montaña para reunir y separar las vacas según sus propietarios. Acompañados de perros pastores, binoculares y walkie-talkies, facilitan el trabajo sin cobertura móvil ni GPS. Finalmente, desde el puerto de Cabús (2.302 m) hasta una finca más baja en Tor (1.649 m), completaron la bajada tras cuatro meses de verano en las alturas.