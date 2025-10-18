Concorsi peth 24 aniversari dera Bibliotèca Generau de Vielha
Era Bibliotèca Generau de Vielha celèbre eth sòn 24 au aniversari damb dus concorsi dubèrti a tota era comunitat. Eth 10au Concors de Microrelats convide a enviar relats originaus en aranés, d’enquia 200 mots, sus mitologia, en categories infantila, juvenila e adulta. Ath delà, eth 9 au Concors de Fotografia Eth mèn Repopet cerque imatges que reflèxen era vida de repopets de 0 a 2 ans. Eth tèrme tà participar en andús concorsi finalize eth 10 de noveme.