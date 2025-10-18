El sector del porcino, a debate en las Jornadas de Artesa de Segre

Artesa acogió ayer la Jornada Porcina de la Noguera, que contó con distintos actores del sector, desde productores hasta industriales, integradores, proveedores de servicios y cooperativas. Varias ponencias formativas sobre cómo mejorar el encalustrado y prevenir enfermedades en cerdos de engorde, la digestión anaeróbica de los purines o cómo mejorar el bienestar animal en granjas iniciaron la jornada. Por la tarde los expertos debatieron sobre el mercado del porcino. La jornada contó con un espacio expositivo en el que participaron una docena de empresas del sector y finalizó con un networking.