Firauto de Balaguer abre con 200 vehículos de ocasión

Balaguer abrió ayer la 33 edición de la feria del vehículo de ocasión, Firauto, con más de 200 vehículos de gama alta a la venta y un espacio dedicado a coches más económicos en el Mercat de la Ganga, con precios no superiores a los 6.000 euros. El certamen, en el que participan 17 expositores de Balaguer y comarca, cuenta con una amplia exposición de vehículos, autocaravanas, remolques y maquinaria industrial. Antonieta Martínez, técnica de Ferias y Mercados de Balaguer, apuntó que los visitantes podrán encontrar todo tipo de modelos, así como propuestas del sector del vehículo eléctrico. El certamen también dedicará un espacio a la movilidad eléctrica, para contribuir a la concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de utilizar medios de transporte menos contaminantes. La feria apuesta este año por la sensibilización y educación viaria con la exposición didáctica “Entre nosaltres”, que quiere concienciar sobre los riesgos del consumo de alcohol y drogas entre la población adulta en el momento de conducir.

La vicepresidenta segunda de la Diputación, Estefanía Rufach, fue la encargada ayer de inaugurar el certamen, que contó con un acto de homenaje a Toni Pla, uno de los expositores de Balaguer más veteranos que participó en todas las ediciones de la feria hasta su reciente traspaso. Firauto sigue todo el fin de semana con un horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.