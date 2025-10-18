La Generalitat acerca sus servicios al ciudadano en el Pirineo con 7 nuevas sedes

Publicado por Cynthia Sans Periodista Creado: Actualizado:

El Govern de la Generalitat anunció ayer un “ambicioso plan de reestructuración integral” de sus oficinas y sedes administrativas en el Alt Pirineu i Aran que se materializará en la creación de cuatro nuevas sedes corporativas y tres nuevas Oficinas de Atención Ciudadana (OAC). El anuncio lo hizo ayer en La Seu el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en el marco de la inauguración de la Fira de Sant Ermengol. Dalmau destacó la voluntad del Govern de acercar la administración al territorio de montaña y de ser “más próximo a la realidad del ciudadano”. Asimismo definió la feria como “punto de unión entre el mundo urbano y el rural, ya que refuerza los vínculos comunitarios y pone en valor la identidad pirenaica”. El alcalde, Joan Barrera, habló de la feria como “un proyecto de vida de personas que creen en el Pirineo y desarrollan una economía sostenible”.

La reestructuración busca consolidar el actual despliegue de servicios territoriales, que se encuentran situados mayoritariamente en espacios cedidos provisionalmente. Las nuevas sedes corporativas que centralizarán la delegación territorial del Govern se ubicarán en La Seu, Tremp y Puigcerdà.

En la capital del Alt Urgell, el ayuntamiento firmó ayer un convenio que contempla la cesión de 2 edificios del centro histórico. Los antiguos juzgados de Pati Palau serán la sede de Territori, Agricultura, Interior y el Comisionat per a les Relacions Interpirinenques. Por otro lado, La Seu cede un inmueble de la calle Canonges para futuras ampliaciones de estos servicios. En Tremp, el Govern construirá una nueva sede en el paseo Pompeu Fabra y en Puigcerdà, el Govern convertirá la antigua sede de Turismo de Catalunya en delegación de Economia i Finances y Empresa i Treball.El plan también incluye crear 3 Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) en La Seu, en el passatge Alsina, Tremp y Puigcerdà.