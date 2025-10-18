Obras de restauración en la Colegiata de Àger

El ayuntamiento de Àger ha iniciado esta semana las obras de restauración y consolidación de la parte oeste de la Colegiata de Sant Pere, uno de los elementos patrimoniales más destacados del municipio y referente del legado histórico y arquitectónico de la Vall d’Àger. Esta actuación forma parte de un proyecto más amplio de recuperación y cuenta con ayudas del departamento de Cultura, en el marco de la convocatoria para la ejecución de obras de restauración y consolidación de inmuebles de notable valor cultural para el trienio 2023-2025. La obra ha sido adjudicada a la empresa especializada Rècop Restauraciones Arquitectónicas SL, por un importe de 91.800 euros. El presupuesto inicial del proyecto era de 114.800 euros y para completar la financiación, el consistorio ha solicitado una ayuda de 25.000 euros al IEI. La alcaldesa de Àger, Mireia Burgués, apuntó que este tipo de actuaciones son “importantes para preservar y dignificar uno tesoro patrimonial. Es un símbolo de Àger y de nuestro compromiso con la cultura y la memoria histórica”, dijo la primera edil.