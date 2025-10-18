Pla d’Almatà: seis millones para recuperar el yacimiento andalusí

El departamento de Cultura ha dado un paso decisivo para poner en valor el yacimiento arqueológico del Pla d’Almatà de Balaguer, de 27 hectáreas de extensión, considerado uno de los enclaves más significativos del patrimonio arqueológico catalán. Con una inversión prevista de 6,1 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años en su primera fase, este proyecto pretende saldar “una deuda histórica” con este enclave y su territorio, según explicó la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ayer en la capital de la Noguera, donde se presentó el proyecto El Renaixement del Pla d’Almatà. “Estamos ante un yacimiento excepcional que no solo es un enclave arqueológico, sino una de las claves para entender la historia profunda de nuestra tierra”. Añadió que el Pla d’Almatà representa las raíces andalusíes de Catalunya y muestra cómo la historia de Balaguer y de toda la comunidad se entrelaza con la historia mediterránea, evidenciando que la identidad catalana es fruto de la diversidad cultural.

El nuevo proyecto incluye programas de investigación científica, educación patrimonial y actividades didácticas en colaboración con la Paeria de Balaguer, el Museo de la Noguera, la Universidad de Barcelona y los equipos arqueológicos que tradicionalmente han trabajado en el yacimiento. Asimismo, contempla la creación de un centro de interpretación, integrado en el espacio, con aulas de actividades inmersivas y experiencias de realidad virtual, la restauración y consolidación de la muralla, de la que se conservan 700 metros y 24 torres.

La iniciativa busca convertir el Pla d’Almatà en el centro de la investigación arqueológica catalana y mediterránea. “Apostar por este yacimiento significa también generar oportunidades para el territorio, atraer visitantes y dinamizar la económica local reforzando el vínculo entre cultura y desarrollo sostenible”, destacó la titular de Cultura. Añadió que “la Catalunya actual no puede ignorar su pasado musulmán, sino reconocerlo y comprenderlo como una pieza fundamental de nuestra identidad”. La alcaldesa de Balaguer, Lorena González, también destacó la importancia del proyecto para dignificar este enclave que tiene su origen en el siglo VIII y que quedó abandonado en 1105, después de sufrir al menos dos asedios y conquistas. Pese a su relevancia histórica, solo se ha excavado una pequeña parte de las 27 hectáreas que ocupa. “El Pla Almatà es la Empúries de Ponent” y hay que poner en valor este patrimonio, dijo González.

Una de las intervenciones destacadas que estarán en el futuro centro de interpretación será Els Ulls de la Història, que permitirá la elaboración de un nuevo relato sobre la ciudad andalusí de Balaguer, en el que se mostrará el papel de esta ciudad en la Catalunya del siglo XI.

La presentación de ayer contó con una visita al yacimiento para conocer in situ los trabajos que ya se han llevado a cabo en este enclave en las últimas décadas. Por la tarde, la plaza Mercadal acogió una presentación a la ciudadanía de la mano de diferentes expertos y que contó con un concierto a cargo de Jordi Savall & Hespèrio XXI.