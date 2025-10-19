La Segarra estrena bandera comarcal

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Segarra celebró ayer la quinta edición del Dia de la Comarca con el estreno de su nueva bandera, una jornada llena de actividades organizada por el consell con el objetivo de “reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia”, según explicó el presidente del ente comarcal, Ramon Augé.

La diada arrancó con la inauguración de la rehabilitación de la segunda planta del consell y la izada de la nueva bandera con una espiga con 19 granos que representan los municipios de la comarca y que se repartió a todos los ayuntamientos. Imma Secanell, presidenta del consell de alcaldes, aseguró que ayer fue un día emotivo: “Por primera vez en la Segarra tenemos nuestra bandera, un símbolo de identidad para aumentar nuestra autoestima” y animó a los representantes comarcales a trabajar para continuar creciendo con todos los municipios de la Segarra histórica. El acto contó con la colaboración de la Coral Lacetània, la actuación castellera de los Margeners de Guissona y terminó con una ballada de sardanas. También participaron el paer en cap, Jan Pomés; el presidente de la Diputació, Joan Talarn; la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil y el secretari de Governs Locals i Relacions amb l’Aran de la Generalitat, Xavier Amor.

Durante el día se programaron vuelos de globo en Cervera y Hostafrancs, visitas a los castillos y actividades deportivas. Sant Antolí acogió las exposiciones de la campaña del consell “Per sucar-hi pa”, los jóvenes del pueblo pintaron un mural y se celebró una comida popular con postres de la cocinera Maria Nicolau. En esta edición se homenajeó a los Margeners de Guissona por su trayectoria, y a Adrià Marquilles, que presidió el consell durante ocho años y fue el impulsor de la primera edición del Dia de la Comarca en 2012.