Tàrrega acerca el compromiso ambiental y sostenible a los jóvenes

Los niños son uno de los grupos con mayor protagonismo en las actividades de la feria. - LAIA PEDRÓS

La Fira del Medi Ambient de Tàrrega, que celebra 25 ediciones, acogió ayer su jornada central con la feria de productos de proximidad en la plaza del Carme, que contó con 37 expositores, entre los que se presentaron proyectos de ahorro de agua y de reforestación con árboles fruteros forestales.

Los más pequeños también fueron los protagonistas con juegos infantiles y un taller didáctico sobre fósiles y dinosaurios en el Palau dels Marquesos de la Floresta.

Otras actividades enmarcadas en la feria fueron una jornada de las comunidades energéticas del Urgell sobre la energía más barata y limpia y una charla sobre cocina, artesanía y vida de la cocinera Maria Nicolau. Salut en Xarxa también estuvo presente con un exitoso taller de plantel de huerot y legumbres.

La concejala de Promoción Económica, Núria Robert, destacó el esfuerzo para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de tener cura del medio ambiente y de apostar por la sostenibilidad. En este sentido, el alcalde accidental, José Luis Marín, hizo referencia a la importancia de las tres R: “reducir, reutilizar y reciclar”. Para conseguirlo, a lo largo de la semana se han organizado charlas y talleres en los centros educativos.

Las actividades del certamen acaban hoy

Hoy habrá un taller sobre cantos de pájaros, una demostración de antiguas herramientas del campo en el Museu Trepat, la liberación de una ave recuperada y una visita guiada a la exposición de fósiles.