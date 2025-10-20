32 rumiantes pastan en Tarrés para reducir el riesgo de fuego

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Tarrés, en Les Garrigues, ha puesto en marcha un proyecto de silvopastureo y ganadería regenerativa para prevenir incendios forestales y gestionar la zona boscosa del municipio. Un rebaño de 24 ovejas y cabras y otro de 8 caballos, es decir, 32 rumiantes, pastan en tres parcelas de 40 hectáreas en zonas forestales y estratégicas con una gran carga de combustible. Los pastores se han dotado de tecnología como aparatos GPS para controlar a los animales, los cuales se comen el sotobosque para adecuar y mantener el territorio. La intención es, como avanzó Segre, ir cambiando los rebaños de parcela, dependiendo del potencial del vegetal. De forma indirecta, en el marco del proyecto también se potencia el paisaje mosaico y se mejora la biodiversidad de la zona. Las zonas de actuación, valladas, tienen pesebres y bebederos.