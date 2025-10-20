SEGRE

El séptimo Fira Tast llena Almenar de sabores

Los asistentes participaron en una degustación que maridó quesos y chocolate. - INGRID SEGURA

La séptima edición de Fira Tast y la decimosexta de las Jornadas Gasrtonómicas desplegaron este fin de semana un amplio abanico de sabores en Almenar y volvieron a reunir a una amplia gama de asistentes. La convocatoria de Fira Tast, que se desarrolló el sábado por la tarde y ayer por la mañana, incluyó varias degustaciones y showcoocking, así como charlas y mesas redondas que, en todos los casos, tuvieron al queso como eje. En el primer caso ese derivado lácteo se maridó con vinos y también con distintos tipos de chocolates.

El programa incluyó ayer un taller para niños y, el sábado, la actuación de Pascual i els desnatats. Las degustaciones de las jornadas gastronómicas tuvieron lugar ayer al mediodía, mientras que desde primera hora de la mañana permaneció abierta una exposición sobre el evento.

