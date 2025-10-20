En marcha la ampliación de la rotonda de acceso a Verdú

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha comenzado las obras de mejora de la travesía urbana de la C-14 con un conjunto de actuaciones para favorecer una movilidad más segura, accesible y sostenible. Está previsto que los trabajos duren seis meses con un presupuesto de 319.217,31 euros, de los que el Servei Català de Trànsit aportará una subvención de 150.000 euros.

La primera actuación se centra en la ampliación de la rotonda situada en la intersección de las avenidas de Tarragona y Josep Tarradellas. La rotonda pasará de un diámetro actual de 2,5 metros a uno de 12 metros, en una actuación que comporta también la adaptación de las aceras perimetrales y todos los servicios afectados. El objetivo es reducir la velocidad de los vehículos, ganando en seguridad en una zona con muchos peatones, ya que se encuentra junto al instituto Alfons Costafreda y la Escola Agrària.

El plan se centra también en potenciar aspectos de accesibilidad y sostenibilidad. Así, se instalarán relieves en el suelo para personas con discapacidad visual ante los pasos de peatones y se creará una rampa accesible en el cruce con el pasaje Sant Jordi. También se ampliará el actual carril bici conectándolo a la calle Salvador Espriu, muy cerca del CAP. El proyecto contempla también la ampliación de los chaflanes con la calle Francesc Moragues y la colocación de pilones en puntos estratégicos para evitar el estacionamiento de vehículos sobre las aceras. Además, se añadirán diez señales de paso de peatones luminosas con placas solares y se renovarán diecisiete puntos de luz con led.

Otra medida es la instalación de cámaras de videovigilancia, ya se ha puesto una el Centre d’Entitats y próximamente se instalarán dos más al inicio y al final del vial de la C-14 en Tàrrega.

Por último, el ayuntamiento ha sacado a licitación cuatro nuevos semáforos para peatones en el cruce de la plaza del Carme con la avenida de Catalunya y el raval del Carme.