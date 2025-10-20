La Fira del Formatges Artesans del Pirineu vende 9.200 tiquets para 55.200 degustaciones de queso

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Un total de 9.200 tiquets vendidos y 55.200 degustaciones de queso hacen que la 31 edición de la Fira del Formatges Artesans del Pirineu que ha acogido La Seu durante tres días cerrara puertas ayer con un balance de récord, según la organización. Durante estos tres días miles de personas se acercaron al recinto y se vendieron más de 7.000 kilos de las diferentes variedades. La venta de tiquets creció un 8,23% respecto a la edición del año pasado, cuando se vendieron 8.500.

La responsable del área de Promoción Económica, Gemma Tó, calificó de “éxito” el certamen, que ha coincidido con un fin de semana con unas condiciones meteorológicas inmejorables y que ha ayudado a que la de este año haya sido una de las más frecuentadas de los últimos años y que el nivel de ventas sea también muy positivo. De hecho, algunas de las paradas cerraron ya ayer al mediodía al quedar agotadas sus existencias.

Estas cifras demuestran “la consolidación de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu en el paseo, que se ha convertido en el centro neurálgico de esta feria, que nos identifica como capital del queso artesano”, destacó Tó.

Medallas a 44 quesos

El concurso de quesos artesanos premió un total de 44 de 15 categorías diferentes. Los artesanos del Alt Urgell y de la Cerdanya recibieron 17 medallas.

Laconsolidación de esta edición también queda demostrada con la gran afluencia de familias enteras que han asistido a la segunda edición de la Fira Xica, ubicada en la calle Canonges y que ha aumentado en un 50% su participación.