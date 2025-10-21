Localizada en Gerb la vaca que se escapó de Balaguer el 7 de octubre

El dispositivo de búsqueda de la vaca de raza betizu que el pasado día 7 de octubre se escapó del matadero de Balaguer cuando iba a ser sacrificada consiguió ayer acotar el área en el término de la EMD de Gerb (Os de Balaguer).

Agentes Rurales trabajaron con drones térmicos para detectar con más precisión su ubicación y sacrificar a la res, ya que el objetivo es que no llegue a estar en contacto con otros animales de granjas de la zona por el riesgo de contagio si tuviera dermatosis nodular.