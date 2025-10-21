Marcha para reclamar la mejora de la vía Albalate-Esplús

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de un centenar de vecinos de Albalate de Cinca y de Esplús y usuarios de la carretera autonómica A-1239 participaron el domingo en una andada reivindicativa para reclamar la rehabilitacion de la vía en el tramo entre esas dos localidades, visiblemente deteriorada tras décadas de abandono por parte de los distintoe ejecutivos.

Se trata de uno de los ejes clave para enlazar el corredor de la N-II y el de Fraga a Huesca con los de la A-22, la N-240 y la N-230, por las que se canaliza el grueso del tráfico comercial de la Llitera, el Baix Cinca y el Cinca Medio.

“Durante el recorrido se pudo constatar el pésimo estado del firme y las condiciones de peligrosidad que presenta esta vía”, denunció en un comunicado la Plataforma Carretera A-1239, que recordó que se trata de “una situación que venimos denunciando desde hace tiempo” y que muestra la “necesidad urgente de una actuación” de mejora. “Una carretera digna y segura no es un lujo, es una necesidad”, señalaron.

La Asociación de Empresarios de la Llitera se ha sumado a las reivindicaciones de los vecinos y los usuarios.